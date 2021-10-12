Кварцяный: «Сборная Украины сильнее боснийцев и финнов, но не хватает Малиновского»
Кварцяный рассказал, что поменялось в сборной Украины при Петракове
При этом известный тренер предположил, что игроков не сильно беспокоит, кто именно руководит командой
13:18
Виталий Кварцяный / Фото - Football.ua
Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал об изменениях в сборной Украины при Александре Петракове.
Зашкаливает мотивация всех игроков. Посреди отбора к ЧМ-2022 произошла смена тренера и футболисты бьются за результат, желая сыграть в финальной части. На мировом первенстве, где за каждым игроком, который еще не играл на таком уровне, внимательно наблюдают, есть шанс себя проявить.
Это касается таких ребят, как Забарный, Тымчик, Шапаренко, Довбик и других. У всех этих игроков есть перспектива. Поэтому чтобы попасть в Катар, они рвут и мечут с квадратными глазами, их желание зашкаливает!
Смена Шевченко посреди цикла? Я не думаю, что они переживают по поводу того, кто именно тренирует сборную – Петраков, Михайличенко, Шевченко, Маркевич или кто-то другой.
Кварцяный также отметил, что «сине-желтые» сильнее соперников по отбору на ЧМ, финнов и боснийце, но команде не хватает Руслана Малиновского.
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