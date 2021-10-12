Кварцяный рассказал, что поменялось в сборной Украины при Петракове

Виталий Кварцяный / Фото - Football.ua

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал об изменениях в сборной Украины при Александре Петракове.

Это касается таких ребят, как Забарный, Тымчик, Шапаренко, Довбик и других. У всех этих игроков есть перспектива. Поэтому чтобы попасть в Катар, они рвут и мечут с квадратными глазами, их желание зашкаливает!

Смена Шевченко посреди цикла? Я не думаю, что они переживают по поводу того, кто именно тренирует сборную – Петраков, Михайличенко, Шевченко, Маркевич или кто-то другой.