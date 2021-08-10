Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»
Кварцяный рассказал, кого бы хотел видеть у руля сборной Украины
Член исполкома УАФ не считаешь, что возраст Маркевича является проблемой
14:42
Виталий Кварцяный / Фото: ua-football.com
Член исполкома УАФ Виталий Кварцяный в интервью Youtube каналу SportArena признался, что хотел видеть главным тренером сборной Украины не Сергея Реброва:
Не знаю нюансов с Маркевичем. Всего же не знаешь. Маркевич – скромный человек. Но он как скажет. Он себя уважает. Много работал в футболе, он трудяга. Да, он работал умом, не все же лопатами. Организовывал работу главного тренера. Всегда работал при трудностях.
Наверное, это уже сложно вернуть, но я бы Маркевича предлагал. Во-первых, ван Гала тоже в 69 лет назначили, Луческу – в 75. Какая разница, сколько лет? Человек имеет опыт, большой авторитет.
Также Кварцяный рассказал, почему Реброву пока не стоит становится наставник национальной команды.
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