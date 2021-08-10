Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»

Виталий Кварцяный / Фото: dynamo.kiev.ua

Член исполкома УАФ Виталий Кварцяный в интервью Youtube каналу SportArena поделился мнением о возможном назначении главным тренером сборной Украины Сергея Реброва:



Зачем в таком авральном ему такое дело? Сколько ему, 48 лет (Сергею Реброву 47 лет – прим.)? Еще лет 3-5 порешал бы что-то с арабами и вернулся бы молодым, задорным, перспективным лет на 10 в сборную.

А сейчас что-то не получится и что будет? Арабы самолюбивые, не возьмут назад. А у нас быстро с негативом к людям. Раз-два плюнул – и ты уже в негативе. А к хорошему долго надо идти. Считаю, это ошибка.