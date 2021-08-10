Протасов: «В последний момент кое-какие обстоятельства с Ребровым изменились»
Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»
Член исполкома УАФ считает, что Сергею не стоило разрывать контракт с «Аль-Айном»
13:15
Виталий Кварцяный / Фото: dynamo.kiev.ua
Член исполкома УАФ Виталий Кварцяный в интервью Youtube каналу SportArena поделился мнением о возможном назначении главным тренером сборной Украины Сергея Реброва:
Я с Ребровым в хороших отношениях. Он тренировал «Динамо», был хорошим футболистом. Зачем ему сейчас разрывать контракт с «Аль-Айном»? Потренировал бы, заработал бы копейки, набрался бы опыта. Все равно его рано или поздно пригласили бы, потому что специалист хороший. И тогда сборная.
Зачем в таком авральном ему такое дело? Сколько ему, 48 лет (Сергею Реброву 47 лет – прим.)? Еще лет 3-5 порешал бы что-то с арабами и вернулся бы молодым, задорным, перспективным лет на 10 в сборную.
А сейчас что-то не получится и что будет? Арабы самолюбивые, не возьмут назад. А у нас быстро с негативом к людям. Раз-два плюнул – и ты уже в негативе. А к хорошему долго надо идти. Считаю, это ошибка.
Напомним, что у УАФ есть резервный вариант в случае проблем с Ребровым.