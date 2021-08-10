Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 2
Сейчас 1
Сегодня 11
Завтра 1
Футбол (2 события из 2) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
17:30 Ужгород - Оболонь 0:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Десна - Ингулец 2:0 Окончен
Футбол (1 событие из 1) показать все
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0:0 Перед началом овертайма
Футбол (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Шериф - Црвена Звезда -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Ференцварош -:- Запланирован
20:30 Шахтер - Генк -:- Запланирован
21:00 Лудогорец - Олимпиакос -:- Запланирован
21:00 Митьюлланд - ПСВ -:- Запланирован
21:00 Монако - Спарта Прага -:- Запланирован
21:30 Янг Бойз - Клуж -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Мальме -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Динамо Загреб -:- Запланирован
22:00 Бенфика - Спартак Москва -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
17:00 Шахтер Караганда - Колос 0:0 Перед началом овертайма
Футбол (1 событие из 1) показать все
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Динамо - Минай -:- Запланирован

Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»

Член исполкома УАФ считает, что Сергею не стоило разрывать контракт с «Аль-Айном»
Футбол Сборная Украины
13:15
Кварцяный: «Ребров сделал ошибку. Ему следовало прийти в сборную позже»
Виталий Кварцяный / Фото: dynamo.kiev.ua

Член исполкома УАФ Виталий Кварцяный в интервью Youtube каналу SportArena поделился мнением о возможном назначении главным тренером сборной Украины Сергея Реброва:

Я с Ребровым в хороших отношениях. Он тренировал «Динамо», был хорошим футболистом. Зачем ему сейчас разрывать контракт с «Аль-Айном»? Потренировал бы, заработал бы копейки, набрался бы опыта. Все равно его рано или поздно пригласили бы, потому что специалист хороший. И тогда сборная.

Зачем в таком авральном ему такое дело? Сколько ему, 48 лет (Сергею Реброву 47 лет – прим.)? Еще лет 3-5 порешал бы что-то с арабами и вернулся бы молодым, задорным, перспективным лет на 10 в сборную.

А сейчас что-то не получится и что будет? Арабы самолюбивые, не возьмут назад. А у нас быстро с негативом к людям. Раз-два плюнул – и ты уже в негативе. А к хорошему долго надо идти. Считаю, это ошибка.

Напомним, что у УАФ есть резервный вариант в случае проблем с Ребровым.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Сергей Ребров сборная Украины (футбол) Виталий Кварцяный

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Источник: УАФ поможет Реброву разорвать контракт с «Аль-Айном»
Источник: УАФ поможет Реброву разорвать контракт с «Аль-Айном»
Футбол Сборная Украины
15:35
Кварцяный рассказал, кого бы хотел видеть у руля сборной Украины
Кварцяный рассказал, кого бы хотел видеть у руля сборной Украины
Футбол Сборная Украины
14:42
Протасов: «В последний момент кое-какие обстоятельства с Ребровым изменились»
Протасов: «В последний момент кое-какие обстоятельства с Ребровым изменились»
Футбол Сборная Украины
11:30
1
УАФ рассматривает Петракова тренером сборной Украины, если с Ребровым не удастся договориться
УАФ рассматривает Петракова тренером сборной Украины, если с Ребровым не удастся договориться
Футбол Сборная Украины
10:10
1
Чемпионы Италии готовы приобрести одного из главных обидчиков сборной Украины на Евро
Чемпионы Италии готовы приобрести одного из главных обидчиков сборной Украины на Евро
Футбол Серия А (Италия)
9 августа 21:39
Исполком УАФ отложил решение по новому тренеру сборной до четверга
Исполком УАФ отложил решение по новому тренеру сборной до четверга
Футбол Сборная Украины
9 августа 21:06

Новости: Футбол

Лига конференций. «Шахтер» Караганды — «Колос». Без голов в первом тайме. Онлайн трансляция
LIVE Лига конференций. «Шахтер» Караганды — «Колос». Без голов в первом тайме. Онлайн трансляция
Лига конференций UEFA
18:51
«Милан» не может согласовать с «Аталантой» сумму компенсации за конкурента Малиновского
«Милан» не может согласовать с «Аталантой» сумму компенсации за конкурента Малиновского
Серия А (Италия)
18:33
ПСЖ пришлось просить Лигу 1 сделать услугу для Месси
ПСЖ пришлось просить Лигу 1 сделать услугу для Месси
Лига 1 (Франция)
18:30
Педриньо оценил свой первый месяц в «Шахтере»
Педриньо оценил свой первый месяц в «Шахтере»
Украинская Премьер-лига
18:24
«Бавария» не намерена вновь подписывать Рибери
«Бавария» не намерена вновь подписывать Рибери
Бундеслига (Германия)
18:15
«Интер» расторг контракт с опытным хавбеком
«Интер» расторг контракт с опытным хавбеком
Серия А (Италия)
17:59
Официально. Экс-хавбек «Шахтера» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»
Официально. Экс-хавбек «Шахтера» Тейшейра стал игроком «Бешикташа»
В Европе
17:57
Интересовавшийся Довбыком клуб подписал другого форварда
Интересовавшийся Довбыком клуб подписал другого форварда
Украинская Премьер-лига
17:52
Неймар – о Месси: «Снова вместе»
Тема дня
Неймар – о Месси: «Снова вместе»
Лига 1 (Франция)
17:37
Все новости

Популярные новости

«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Эксклюзив
«Он говорит боксировать, еще удар – и боксер попадает в больницу». Судья разобрал нокаут Хижняка в финале Олимпиады
Бокс Аматорский бокс
7 августа 17:30
26
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Вот это психанул. Иранский борец Яздани устроил настоящий погром после поражения в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 19:37
7
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Olympics Токио-2020
5 августа 09:56
12
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
«Надо быть из России, чтобы выиграть». Алексанян не надел на себя медаль на церемонии награждения Игр-2020
Olympics Токио-2020
3 августа 15:39
3
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
И эту груду мышц нужно разбить Усику. Джошуа впечатляет своей физической формой
Бокс Профессиональный бокс
3 августа 08:22
19
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Редкач: «Интервью Ломы – реклама убыточной гостиницы высокомерного человека, неспособного выучить английский»
Бокс Профессиональный бокс
9 августа 20:52
23
Все новости