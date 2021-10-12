Кварцяный: «Сборная Украины сильнее боснийцев и финнов, но не хватает Малиновского»

Виталий Кварцяный / Фото - Футбол 1/2/3

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный поделился мнением о последних результатах сборной Украины.

Как это было, к примеру, в матче с Казахстаном, когда при счете 2:1 вместо того, чтобы стремиться к 3:1 или даже 5:1, наша сборная не спешила в атаку, а подсознательно думала о результате. Вот и пропустила в самой концовке матча мяч. Помимо концентрации, о которой вам скажет любой, это еще и боязнь потерять победу. В этом также кроется причина неудач.

У нашей сборной много хаоса: то много впереди и мало сзади, то все сзади, то в середине что-то непонятное. В общем, позволяли сопернику играть в «барселонский» стиль – в короткий и средний пас. А у тех же финнов просматривается больше лыжный и конькобежный координационный стиль, чем футбольный.

Проигрывая, они ходят по полю и улыбаются. Словно играют в мини-футбол на все поле. И хотя горячие финские парни во втором тайме немного побежали, все равно это самая слабая скандинавская футбольная страна.

Я смотрел игру Казахстана с Боснией, и на мой взгляд, наша сборная сильнее этих команд. Как и сильнее финнов. А если брать с точки зрения индивидуальностей, то не хватало Малиновского.