Кварцяный: «Во Львове победим Боснию, а затем на выезде будем ложиться костьми»

Виталий Кварцяный / Фото: Динамо Киев от Шурика

Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный сделал прогноз на матч Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022.

- Будем надеяться, что во Львове мы выиграем, а потом будем ложиться костьми в Боснии (улыбается). Для нашей сборной важно набрать три очка в домашней игре и как минимум сыграть вничью в выездной встрече с боснийцами.