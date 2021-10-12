Отбор на ЧМ-2022. Украина – Босния и Герцеговина. Онлайн трансляция прямо сейчас
Кварцяный: «Во Львове победим Боснию, а затем на выезде будем ложиться костьми»
Тренер сделал прогноз на оставшиеся матчи Украины в отборе на ЧМ-2022
Виталий Кварцяный / Фото: Динамо Киев от Шурика
Экс-тренер «Волыни» Виталий Кварцяный сделал прогноз на матч Украина – Босния и Герцеговина в отборе на ЧМ-2022.
- Сборной Украины осталось провести два матча с боснийцами. Уже в первом из них счастливый для нашей главной команды Львов должен сказать свое веское слово, не так ли?
- Будем надеяться, что во Львове мы выиграем, а потом будем ложиться костьми в Боснии (улыбается). Для нашей сборной важно набрать три очка в домашней игре и как минимум сыграть вничью в выездной встрече с боснийцами.
Матч Украина – Босния и Герцеговина начнется в 21:45, игра пройдет на «Львов-Арене».
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