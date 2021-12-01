Кварцяный может вернуться к тренерской деятельности

Виталий Кварцяный / Фото: Футбол 24

Бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный рассказал, может ли он вернуться к тренерской деятельности.

— Я по-прежнему работаю в Федерации футбола Волыни.

— Учитывая ваши амбиции, вы могли бы возглавить команду из низших дивизионов, например, из второй или любительской лиги?

— Поступит какое-то предложение, будем говорить.

— Как обстоят дела у «Волыни»?

— «Волынь» живет своей жизнью, у них все нормально, идут в середине таблицы Первой лиги. Сейчас, наверное, пойдут в отпуск. Я не знаю, мне они не докладывают.

— Но вы же почетный президент «Волыни».

— Я не почетный президент, а президент на общественных началах.

— Вы легендарная личность для «Волыни», самый успешный тренер в истории клуба. Почему вам не предложат должность в команде, не обязательно тренерскую, учитывая ваш опыт?

— Не хочу говорить на эту тему.