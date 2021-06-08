Вингер «Ливерпуля» может перейти в «Лацио»
La Gazzetta dello Sport: Сарри заключил соглашение с «Лацио»
Итальянец вновь будет тренировать клуб из Серии А
22:31
Маурицио Сарри / Фото - news.sportbox.ruИтальянский специалист Маурицио Сарри подписал контракт с «Лацио». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Как утверждает источник, переговоры между сторонами завершены, сделка заключены.
О подписании Сарри будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что контракт Сарри будет рассчитан на два года с зарплатой в € 3 млн. Также тренер получит € 500 тыс. в случае квалификации в Лигу чемпионов. В контракт будет включен пункт об автоматическом продлении соглашения еще на сезон.
Последним местом работы Сарри числиться туринский «Ювентус», откуда специалист был уволен прошлым летом. При 62-летнем итальянце «зебры» взяли чемпионат Италии, но руководству этого было недостаточно, и Маурицио попросили покинуть клуб.
Напомним, экс-тренер «Лацио» Симоне Индзаги стал наставником «Интера».
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