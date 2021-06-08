La Gazzetta dello Sport: Сарри заключил соглашение с «Лацио»

Итальянец вновь будет тренировать клуб из Серии А

Маурицио Сарри / Фото - news.sportbox.ru

Итальянский специалистподписал контракт с «Лацио». Об этом сообщаетКак утверждает источник, переговоры между сторонами завершены, сделка заключены.О подписании Сарри будет объявлено в ближайшее время. Ранее сообщалось, что контракт Сарри будет рассчитан на два года с зарплатой в € 3 млн. Также тренер получит € 500 тыс. в случае квалификации в Лигу чемпионов. В контракт будет включен пункт об автоматическом продлении соглашения еще на сезон.Последним местом работы Сарри числиться туринский «Ювентус», откуда специалист был уволен прошлым летом. При 62-летнем итальянце «зебры» взяли чемпионат Италии, но руководству этого было недостаточно, и Маурицио попросили покинуть клуб.Напомним, экс-тренер «Лацио»