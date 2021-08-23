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Ламела на 94 минуте выгрызает победу для «Севильи»

Подопечные Лопетеги ждали компенсированного времени, чтобы выйти вперед
Футбол Примерa (Испания)
22:55
Ламела на 94 минуте выгрызает победу для «Севильи»
Эрик Ламела / фото - Twitter

В матче второго тура испанской Примеры «Хетафе» в компенсированное время отдал победу «Севилье».

Команды играли матч без ворот, нанеся лишь два удара в створ за 90 минут.

Лишь на 94 минуте полузащитник гостей Эрик Ламела вывел свою команду вперед и выиграл этот матч для севильцев. Для аргентинца этот мяч стал третьим в двух стартовых матчах.

Таким образом, только мадридский «Атлетико» и «Севилья» не теряли очки в новом розыгрыше Примеры. «Реал» и «Барселона»  свои матчи второго тура вничью и набрали по 4 очка.

«Хетафе» же, пока что не набрал ни одного пункта на старте Ла Лиги 21/22.

Примера. 2 тур

«Хетафе» – «Севилья» 0:1

Голы: Ламела, 90+4

«Хетафе»: Сория, Суарес (Тимор, 87), Митрович, Джене, Оливера, Витоло (Янкто, 46), Аленья (Масиас, 87), Максимович, Арамбарри, Сандро Рамирес (Иглесиас, 74), Унал (Мата, 58).

«Севилья»: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Рекик, 74), Фернандо, Гомес (Ракитич, 46), Сусо (Ламела, 46), Жордан (Идрисси, 67), Оскар Родригес (Рафа Мир, 67), Эн-Несири.

Предупреждения: Арамбарри (16), Гомес (42), Кабако (44), Суарес (70), Фернандо (86).

Павел Харченко
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