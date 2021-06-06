Лангле сообщил, что не покинет «Барселону»

Также защитник каталонцев оценил работу Кумана в минувшем сезоне

Клеман Лангле / Фото - Twitter

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле сообщил о том, что продолжит выступления в каталонском клубе. Также француз оценил работу главного тренера команды Рональда Кумана в прошедшем сезоне. Слова центрбека передает Eurosport.

Я не представляю, что могу уйти. В прошлом сезоне я подписал новый контракт и продолжу играть в «Барселону» в следующей кампании. Куман? Ему удалось провести хороший первый год. У нас были сложные периоды. Но также было время, когда мы демонстрировали качественный футбол и добивались побед. Надеюсь, мы продолжим работать вместе и покажем прогресс в следующем сезоне. Мы движемся в верном направлении.

Ранее наставник Лангле в сборной Франции Дидье Дешам заявил, что может остаться в команде.