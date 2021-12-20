«Ланс» оформил переход капитана обидчика «Зари» в Лиге конференций Берга

Норвежец сменил команду

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Нападающий «Буде-Глимта» Патрик Берг стал игроком «Ланса».

Он подписал контракт до 2026-го года, сообщает пресс-служба французов.

На счету Берга 8 голов и 9 результативных передач в 41 матче за команду в нынешнем сезоне. Один из ассистов он оформил в матче Лиги конференций против «Зари».

Официально переход будет завершен 1 января, когда откроется трансферное окно.

Также по итогам группового этапа Лиги конференций гол Берга стал лучшим, опередив в голосовании забитый мяч форварда «Зари» Аллахьяра Сайядманеша.