«Ланс» уступил «Нанту», ведя 2:0, и упустил возможность подняться в топ-3 Лиги 1

«Канарейки» совершили подвиг в драматичном матче

Фото - Ланс

В 18-м туре французской Лиги 1 «Ланс» на выезде уступил «Нанту».

Гости выдали отличный старт. Давид Кошта и Калимуэндо забили два быстрых мяча. До перерыва счет не изменился.

А во втором тайме характер показали «канарейки». Сначала дубль оформил Коло-Муани. А под конец матча Саймон вырвал для своей команды победу.

«Ланс» упустил возможность подняться в тройку лидеров в турнирной таблице, оставшись пятым. «Нант», отставая всего на два пункта, – десятый.

Лига 1, 18 тур

«Нант» – «Ланс» 3:2

Голы: Коло-Муани, 49, 57, Саймон, 90 – Давид Кошта, 7, Калимуэндо, 14

«Нант»: Лафон, Фабио, Кастеллетто, Жиротто, Паллуа, Мерлен (Коко, 90), Коло-Муани (Аппиа, 90), Сипрьен (Мутуссами, 70), Чиривелья, Жеббель (Саймон, 70), Блас.

«Ланс»: Лека (Фариньес, 46), Гради, Данзо, Медина, Франковски, Каюзак (Варан, 90), Фофана, Сотока, Давид Кошта (Жан, 74), Айдара (Боли, 90), Калимуэндо (Ганаго, 75).

Предупреждения: Жиротто, Блас, Чиривелья – Айдара, Гради, Медина