Рональд де Бур: «Лапорта ведет себя высокомерно. Куман не заслужил такого отношения»
Лапорта: «Барселона» сейчас хуже, чем я ожидал»
Президент каталонского гранда высказался о положении дел в клубе
13:39
Жоан Лапорта / фото - Getty Images
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта в интервью порталу Sport.es высказался о положении дел каталонского гранда.
«Клуб хуже, чем я ожидал, даже несмотря на то, что о проблемах я знал заранее. Все будет объяснено, потому что иначе мы были бы сообщниками. Всякого рода детали всегда появляются в контрактах. Когда я говорю, что клуб еще хуже, чем я ожидал, это потому, что есть некоторые контракты, которые нас во многом тянут вниз».
Напомним, «Барселона» официально объявила о подписании Депая.
Комментарии 0