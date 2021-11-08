Лапорта: «Хави будет сложно начинать, гвардиоле было проще»

Жоан Лапорта и Хави / Фото: Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о приходе Хави на пост главного тренера каталонской команды. Его слова приводит Marca.

Мы полностью доверяем Хави. Он должен командовать. Ему будет непросто, потому что ему еще только предстоит создать команду. Но он убедил меня, сказав,что может многое извлечь из этой команды.

Райкарду тоже было сложно, потому что нужно было создавать команду. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была.

Фэйр-плей? Ла Лига проверяет нас снова, в этом нет ничего нового».