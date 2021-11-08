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Лапорта: «Хави будет сложно начинать, гвардиоле было проще»

Президент «Барселоны» отреагировал на презентацию нового тренера
Футбол Примерa (Испания)
17:10
Лапорта: «Хави будет сложно начинать, гвардиоле было проще»
Жоан Лапорта и Хави / Фото: Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о приходе Хави на пост главного тренера каталонской команды. Его слова приводит Marca.

«Это была беспрецедентная презентация тренера. Я видел людей, обрадованных как никогда раньше, и это заслуга Хави, потому что он наш человек, человек этого клуба. Сегодня день радости, этот день будет отмечен в истории клуба.

Мы полностью доверяем Хави. Он должен командовать. Ему будет непросто, потому что ему еще только предстоит создать команду.  Но он убедил меня, сказав,что может многое извлечь из этой команды.

Райкарду тоже было сложно, потому что нужно было создавать команду. Гвардиоле было проще, потому что команда уже была.

Фэйр-плей? Ла Лига проверяет нас снова, в этом нет ничего нового».


Ранее Хави назвал свои цели в «Барселоне».

Петр Приходько
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Барселона (футбол) Хави

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