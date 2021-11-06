«Барселона» поможет Хави выплатить компенсацию за уход из «Аль-Садда»
Лапорта: «Контракт с Хави вскоре будет подписан»
Испанец вернется в родную команду
07:29
Жоан Лапорта / фото - Eurosport
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил приход Хави на пост главного тренера каталонского клуба. Функционера цитирует Mundo Deportivo.
«Контракт вскоре будет подписан. Он будет тренером команды».
Испанский специалист придет на замену уволенному Рональду Куману.
Ранее сообщалось, что каталонцам придется выплатить неустойку «Аль-Садду» в размере 5 миллионов евро, но клуб и тренер поделят эту сумму.
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