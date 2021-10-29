Почти как Куман. Хави хочет видеть в «Барселоне» нападающего с похожей фамилией
Лапорта: «Куман не продолжил работу с «Барселоной» из-за результатов»
Президент каталонцы – об увольнении тренера
29 октября 15:21
Фото: Marca
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Mundo Deportivo, почему клуб решил уволить Рональда Кумана с поста тренера команды.
«Мы решили уволить Кумана после игры с «Райо». Мы очень благодарны тренеру за то, что он руководил командой в максимально сложный период. Он легенда «Барсы», мы его не забудем. Куман завоевал Кубок Испании.
Куман не продолжил работу из-за результатов. Ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, есть Кубок.
Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не сопровождалась успешными результатами».
«Барса» уже назначила временного наставника.
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