Лапорта: «Куман не продолжил работу с «Барселоной» из-за результатов»

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Mundo Deportivo, почему клуб решил уволить Рональда Кумана с поста тренера команды.

Куман не продолжил работу из-за результатов. Ситуация стала нестабильной. Мы все еще сохраняем шансы в Ла Лиге, Лиге чемпионов, есть Кубок.

Смена тренера произошла из-за того, что работа Кумана не сопровождалась успешными результатами».