Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»

Лионель Месси / фото - Eurosport

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с продлением контракта Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Дело не в деньгах, Месси относится к этому с большим пониманием. Он хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.

Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим».