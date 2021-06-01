Вслед за Агуэро «Барселона» подписала еще одного игрока «Манчестер Сити»
Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»
В «Барселоне» надеются сохранить своего лидера
17:19
Лионель Месси / фото - Eurosport
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с продлением контракта Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.
«Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги года более-менее понятны. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.
Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Дело не в деньгах, Месси относится к этому с большим пониманием. Он хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.
Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим».
Ранее «Барселона» представила двух новичков: Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.
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