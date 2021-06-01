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Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»

В «Барселоне» надеются сохранить своего лидера
Футбол Примерa (Испания)
17:19
Лапорта: «Месси хочет видеть конкурентоспособную команду. Дело не в деньгах»
Лионель Месси / фото - Eurosport

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с продлением контракта Лионеля Месси, сообщает Mundo Deportivo.

«Мы общается с Лео, все в порядке. Эта ситуация не зависит от аудита. Итоги года более-менее понятны. У нас будет больше информации, когда аудит закончится, но все уже запланировано.

Я убежден, что Месси хотел бы сыграть с Агуэро, как и говорил Кун. Дело не в деньгах, Месси относится к этому с большим пониманием. Он хочет видеть конкурентоспособную команду, брать трофеи, побеждать в Лиге чемпионов.

Трансферы, которые мы проводим, касаются в том числе переговоров с Месси. Мы очень им дорожим».

Ранее «Барселона» представила двух новичков: Серхио Агуэро и Эрика Гарсию.

Напомним, «Барселона» предложит Месси 10-летний контракт.

Павел Харченко
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Теги

Лионель Месси Жоан Лапорта Барселона (футбол)

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