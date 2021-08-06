Лапорта: «Месси хотел остаться, но у него есть другие предложения»

Лионель Месси / Фото: Twitter

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил уход Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит Marca.

– Есть ли надежда, что все изменится?

– Я не хочу давать ложных надежд. У игрока есть и другие предложения. И у нас, и у него был временной лимит. Если ФФП не изменится, а похоже, что этого не будет, то игроку нужно заботиться о своем будущем.

Наше первое соглашение было о двухлетнем контракте с выплатами в течение пяти лет. Месси был готов помогать всеми способами, чтобы это случилось. Мы думали, что сможем все сделать, но ФФП помешал.

Затем мы договорились о контракте на 5 лет, хотя мы думали о двух годах