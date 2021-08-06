Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси покинул команду
Лапорта: «Месси хотел остаться, но у него есть другие предложения»
Аргентинец ушел из «Барселоны»
6 августа 13:59
Лионель Месси / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта объяснил уход Лионеля Месси из клуба. Его слова приводит Marca.
– Месси хотел остаться. Я благодарю всех, кто месяцами вел переговоры в таких сложных условиях. Это нужно было сделать за определенное время, так как у Месси были другие предложения, плюс финансовый фэйр-плей, но процесс в какой-то момент нужно было остановить.
– Есть ли надежда, что все изменится?
– Я не хочу давать ложных надежд. У игрока есть и другие предложения. И у нас, и у него был временной лимит. Если ФФП не изменится, а похоже, что этого не будет, то игроку нужно заботиться о своем будущем.
Наше первое соглашение было о двухлетнем контракте с выплатами в течение пяти лет. Месси был готов помогать всеми способами, чтобы это случилось. Мы думали, что сможем все сделать, но ФФП помешал.
Затем мы договорились о контракте на 5 лет, хотя мы думали о двух годах
Ранее сообщалось, что ПСЖ и «Манчестер Сити» не намерены подписывать Месси.