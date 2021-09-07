Лапорта: «Мне нравится Куман. Кройффизм Роналда неоспорим»

Жоан Лапорта и Рональд Куман / фото - FC Barcelona

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта выразил поддержку тренеру «блаугранас» Рональду Куману. Слова Лапорты приводит издание Marca.

Я разговаривал с Роналдом, он пользуется моей поддержкой, доверием, как и все тренеры.

Модель Йохана Кройффа не подлежит обсуждению, и кройффизм Кумана неоспорим, но каждый адаптирует систему по-своему». #/QUOTE

Кумана назначили главным тренером каталонского гранда прошлым летом. С «сине-гранатовыми» он взял Кубок Испании, но потерпел неудачу во внутреннем первенстве – занял третье место, уступив двум мадридским соперникам.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Барселоны» выражают полное удовлетворение работой специалиста и рассматривают возможность продления контракта с ним.

Напомним, ранее Лапорта объяснил, почему каталонцы отдали Антуана Гризманна в аренду.