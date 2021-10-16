Лапорта: «Барса» превыше Месси и всех остальных»
Лапорта: «Мой худший момент в «Барсе» – уход Месси. Лучший – кредит на 595 млн евро»
Президент «Барселоны» подвел промежуточные итоги своей работы
16 октября 07:35
Жоан Лапорта / фото - fcbarcelonanoticias.com
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подвел промежуточные итоги своей работы на этой должности.
Жоана цитирует портал Diario Sport:
«Худший момент за это время – уход Лео Месси. Это было болезненно. Лучший момент – кредит на 595 милионов от Goldman Sachs. Он дает нам возможность закрыть некоторые задолженности. Это глоток воздуха, чтобы двигаться дальше».
Жоан Лапорта рассказал, почему «Барселона» не переподписал форварда Лионеля Месси.
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