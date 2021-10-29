Почти как Куман. Хави хочет видеть в «Барселоне» нападающего с похожей фамилией
Лапорта намекнул на назначение Хави
Президент готов назначить нового тренера
29 октября 16:17
Фото: Marca
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул в комментарии Marca на назначение на пост тренера команды Хави.
«Я всегда говорил, что однажды Хави возглавит «Барсу». Я говорил об этом и ему. Он живет этим и нацелен на это.
Я доверяю людям, которые меня окружают. Они следят за прогрессом, и знают, является ли Хави или кто-то еще правильным вариантом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Хави – очень интересный тренер, он здорово развивается. Люди, которые очень близки к нему и знают о его качествах лучше, чем я, дали мне прекрасные рекомендации. Я общаюсь с ним.
Не стану раскрывать информацию о вариантах, которые мы рассматриваем. Это было бы непрофессионально и повредило бы переговорам».
Хави тренирует «Аль-Садд». Катарский клуб готов отпустить испанца.
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