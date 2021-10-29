Лапорта намекнул на назначение Хави

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта намекнул в комментарии Marca на назначение на пост тренера команды Хави.

Я доверяю людям, которые меня окружают. Они следят за прогрессом, и знают, является ли Хави или кто-то еще правильным вариантом. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Хави – очень интересный тренер, он здорово развивается. Люди, которые очень близки к нему и знают о его качествах лучше, чем я, дали мне прекрасные рекомендации. Я общаюсь с ним.

Не стану раскрывать информацию о вариантах, которые мы рассматриваем. Это было бы непрофессионально и повредило бы переговорам».