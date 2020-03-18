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Лапорта нашел способ, как оставить Месси в «Барселоне»
Новоиспеченный президент каталонцев не готов прощаться с аргентинцем
18 марта 17:01
Жоан Лапорта / Фото: FC Barcelona
Новоиспеченный президент «Барселоны» Жоан Лапорта намерен оставить капитана каталонцев Лионеля Месси в клубе.
El Confidencial сообщает, что Лапорта намерен предложить 33-летнему аргентинцу пожизненный контракт, который предусматривает сотрудничество даже после окончания игровой карьеры.
Президент надеется, что Месси согласится на понижение зарплаты и его примеру последуют остальные игроки «сине-гранатовых».
Действующее соглашение Лионеля с «Барселоной» рассчитано до лета 2021 года. Аргентинец пока не намерен продлевать соглашение.