«Барселона» может расстаться с лидерами уже этим летом
Лапорта нашел тренера на смену Куману
Рональд может остаться во главе «Барселоны» в случае победы в Примере
Рональд Куман / Фото: Adelantado
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть у руля каталонцев главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна, сообщает Cadena SER.
Лапорта с уважением относится к Рональду Куману, но другие специалисты привлекают его больше. У Кумана еще есть шанс остаться наставников «сине-гранатовых». Для этого «Барселона» должна выиграть чемпионат Испании.
На данный момент «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от лидера таблицы «Атлетико» на 6 очков.
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