Лапорта нашел тренера на смену Куману

Рональд Куман / Фото: Adelantado

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта хотел бы видеть у руля каталонцев главного тренера «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсманна, сообщает Cadena SER.

Лапорта с уважением относится к Рональду Куману, но другие специалисты привлекают его больше. У Кумана еще есть шанс остаться наставников «сине-гранатовых». Для этого «Барселона» должна выиграть чемпионат Испании.

На данный момент «Барселона» занимает второе место в Примере, отставая от лидера таблицы «Атлетико» на 6 очков.