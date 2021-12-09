Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 7
Сейчас 0
Сегодня 15
Завтра 3
Футбол (7 событий из 7) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Ювентус - Мальме 1:0 Окончен
19:45 Зенит - Челси 3:3 Окончен
22:00 Бавария - Барселона 3:0 Окончен
22:00 Бенфика - Динамо 2:0 Окончен
22:00 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Окончен
22:00 Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0 Окончен
22:00 Вольфсбург - Лилль 1:3 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 33) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Аталанта - Вильярреал -:- Запланирован
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Лион - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:45 Спарта Прага - Брондбю -:- Запланирован
19:45 Реал Сосьедад - ПСВ -:- Запланирован
19:45 Штурм - Монако -:- Запланирован
19:45 Легия Варшава - Спартак Москва -:- Запланирован
19:45 Наполи - Лестер -:- Запланирован
19:45 Фенербахче - Айнтрахт -:- Запланирован
22:00 Лацио - Галатасарай -:- Запланирован
22:00 Марсель - Локомотив Москва -:- Запланирован
22:00 Брага - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Селтик - Бетис -:- Запланирован
22:00 Ференцварош - Байер -:- Запланирован
22:00 Вест Хэм - Динамо Загреб -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Заря - Бодо/Глимт -:- Запланирован
Футбол (3 события из 7) показать все
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Мальорка - Сельта -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 ФК Мариуполь - СК Днепр-1 -:- Запланирован
19:30 Ингулец - Десна -:- Запланирован

Лапорта – о «Барселоне» в Лиге Европы: «Грустно, но надо продолжать работать и все изменить»

Каталонская команда заняла 3-е место в группе ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:02
Лапорта – о «Барселоне» в Лиге Европы: «Грустно, но надо продолжать работать и все изменить»
Жоан Лапорта / Фото: Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о поражении от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит ESPN.

«Теперь мы еще сильнее должны грести все вместе в одном направлении. Игроки сделали больше, чем от них ожидали. Грустно, но надо продолжать работать, требуется изменить сложную спортивную и экономическую ситуацию».

Напомним, «Барселона» с 7-ю очками заняла 3-е место в групповом раунде ЛЧ в квартете с «Баварией», «Бенфикой» и «Динамо» и отправится в Лигу Европы.

Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Барселона (футбол) Жоан Лапорта

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-игрок «Барселоны»: «Куман лгал. Говорил, что я плохо влияю на команду»
Экс-игрок «Барселоны»: «Куман лгал. Говорил, что я плохо влияю на команду»
Футбол Примерa (Испания)
17:10
Хави: «Сегодня в «Барселоне» начинается новая эра. Все с нуля»
Хави: «Сегодня в «Барселоне» начинается новая эра. Все с нуля»
Футбол Лига чемпионов UEFA
14:35
Все голы последнего игрового дня Лиги чемпионов в 2021-м году. Видео
Все голы последнего игрового дня Лиги чемпионов в 2021-м году. Видео
Футбол Лига чемпионов UEFA
12:39
Нагельсманн: «Не дали спокойно вздохнуть сопернику с таким громким именем»
Нагельсманн: «Не дали спокойно вздохнуть сопернику с таким громким именем»
Футбол Лига чемпионов UEFA
09:36
Хави: «Лига Европы – это наша реальность»
Хави: «Лига Европы – это наша реальность»
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:17
«Бавария» во второй раз разгромила «Барселону» и отправила команду Хави в Лигу Европы
«Бавария» во второй раз разгромила «Барселону» и отправила команду Хави в Лигу Европы
Футбол Лига чемпионов UEFA
00:30

Новости: Футбол

Зеленский встретился с президентом UEFA, стороны обсудили важный футбольный вопрос
Зеленский встретился с президентом UEFA, стороны обсудили важный футбольный вопрос
В Европе
17:16
Экс-игрок «Барселоны»: «Куман лгал. Говорил, что я плохо влияю на команду»
Экс-игрок «Барселоны»: «Куман лгал. Говорил, что я плохо влияю на команду»
Примерa (Испания)
17:10
Главный тренер «Миная» – об угрозах Селезнева представителю медиа: «Журналист просто захотел на нас хайпануть»
Главный тренер «Миная» – об угрозах Селезнева представителю медиа: «Журналист просто захотел на нас хайпануть»
Украинская Премьер-лига
16:59
Шевченко: «Ожидаю жаркий и напряженный матч с «Сампдорией»
Шевченко: «Ожидаю жаркий и напряженный матч с «Сампдорией»
Серия А (Италия)
16:51
Бонуччи: «Цель «Ювентуса» – четвертьфинал Лиги чемпионов»
Бонуччи: «Цель «Ювентуса» – четвертьфинал Лиги чемпионов»
Лига чемпионов UEFA
16:45
Лучший бомбардир клуба Первой лиги находится на просмотре во «Львове»
Лучший бомбардир клуба Первой лиги находится на просмотре во «Львове»
Первая лига
16:17
Мораес: «Я в Украине почти 10 лет. Очень счастлив, что продолжаю здесь»
Мораес: «Я в Украине почти 10 лет. Очень счастлив, что продолжаю здесь»
Украинская Премьер-лига
15:35
Де Дзерби: «Мы должны победить «Александрию», иначе наш отпуск будет разрушен»
Де Дзерби: «Мы должны победить «Александрию», иначе наш отпуск будет разрушен»
Украинская Премьер-лига
15:17
Лапорта – о «Барселоне» в Лиге Европы: «Грустно, но надо продолжать работать и все изменить»
Лапорта – о «Барселоне» в Лиге Европы: «Грустно, но надо продолжать работать и все изменить»
Лига чемпионов UEFA
15:02
Все новости

Популярные новости

Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Мейвезер – о поражении Джошуа от Усика: «Это не неожиданность – просто об Энтони все знали, а украинец находился за кулисами»
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 09:24
2
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Арум назвал четверку лучших боксеров в истории
Бокс Профессиональный бокс
5 декабря 17:20
17
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Букмекеры не верят, что украинский супертяж продержится хотя бы 4 раунда против следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
8 декабря 19:21
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Хирн назвал сумму, за которую Джошуа готов отказаться от боя с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
3 декабря 15:38
10
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
00:00
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Не Камбосос. Боб Арум назвал имя следующего соперника Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
7 декабря 10:37
4
Все новости

Анонсы

Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – «Буде-Глимт». Онлайн трансляция
19:45
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Белый Барс» – «Альтаир». Видео трансляция
10 декабря 18:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
10 декабря 20:40
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Александрия» – «Шахтер». Онлайн трансляция
11 декабря 14:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
11 декабря 15:50
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 декабря 18:45
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
WEB
Дмитрий Бивол – Умар Саламов. Онлайн трансляция
11 декабря 23:00
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
WEB
Джаред Андерсон – Александр Тесленко. Онлайн трансляция
12 декабря 04:30
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
WEB
Чарльз Оливейра – Дастин Порье. Онлайн трансляция
12 декабря 05:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
WEB
Нонито Донэйр – Рэймарт Габальо. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
TV
«Никогда не сдавайся 2. Бой»
12 декабря 14:55
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Мариуполь» – СК «Сокол». Видео трансляция
12 декабря 18:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
12 декабря 19:40
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Реал» – «Атлетико». Онлайн трансляция
12 декабря 22:00