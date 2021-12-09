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Лапорта – о «Барселоне» в Лиге Европы: «Грустно, но надо продолжать работать и все изменить»
Каталонская команда заняла 3-е место в группе ЛЧ
15:02
Жоан Лапорта / Фото: Getty Images
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о поражении от «Баварии» (0:3) в 6-м туре Лиги чемпионов. Его слова приводит ESPN.
«Теперь мы еще сильнее должны грести все вместе в одном направлении. Игроки сделали больше, чем от них ожидали. Грустно, но надо продолжать работать, требуется изменить сложную спортивную и экономическую ситуацию».
Напомним, «Барселона» с 7-ю очками заняла 3-е место в групповом раунде ЛЧ в квартете с «Баварией», «Бенфикой» и «Динамо» и отправится в Лигу Европы.
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