Лига чемпионов. «Динамо» – «Барселона». Онлайн трансляция
Лапорта обратился к Агуэро: «Ты вернешься на поле и будешь забивать»
В «Барселоне» пообещали оказать Серхио полную поддержку
09:54
Серхио Агуэро / Фото: Manchester Evening News
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта в Twitter
поддержал форварда Серхио Агуэро, у которого возникли проблемы со здоровьем.
«Ты получешь полную поддержку «Барселоны». С твоим характером и позитивным настроем ты вернешься на поле и будешь забивать голы».
Напомним, 33-летнего форварда заменили на 41-й минуте матча в «Алавесом» из-за дискомфорта в груди. Обследование выявило, что у футболиста проблемы с сердцем, из-за которых он пропустит 3 месяца.
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