Лапорта: «Переговоры с Месси проходят хорошо»

Каталонцы бросили все силы на то, что бы удержать своего капитана

Лионель Месси / фото - Goal

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал Sport.Es о ходе переговоров с капитаном клуба Лионелем Месси:

«Мы сделали Лео предложение, исходя из своих возможностей. Он заслуживает большего и может достичь большего, но его желание вернуть «Барселоне» величие даёт понять, что он очень ценит нашу попытку. Думаю, Лео в восторге от нашего проекта. В случае с Месси вопрос не в деньгах, а в том, чтобы у клуба была команда, способная выиграть всё. Именно это мы и пытаемся сделать. Я настроен оптимистично. Переговоры с Месси проходят хорошо, но нам нужно продолжать работать».

Аргентинский игрок до сих пор не продлил контракт с родной командой. Возможно, переход в «Барселону» его близкого друга Серхио Агуэро поможет каталонцам удержать 33-летнюю легенду.

В минувшем сезоне Месси провел за «блаугранас» 47 матчей во всех турнирах, записал на свой счет 38 голов и 14 голевых передач, стал лучшим бомбардиром испанской Примеры, а также выиграл с «Барселоной» Кубок Испании.

Напомним, ранее сообщалось, что Лапорта предложит Месси 10-летний контракт.