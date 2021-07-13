«Мы чемпионы, мать вашу!» Месси не забил в финале Копа Америка, но затем оторвался сполна
Лапорта рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту Месси
Пока все в подвисшем состоянии
07:54
Лионель Месси / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как подвигается процесс продления контракта с форвардом команды Лионелем Месси. Слова футбольного чиновника приводит Джанлука ди Марцио в своем Twitter.
«Процесс продления контракта Месси продвигается хорошо»
Ранее сообщалось, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» после завершения Копа Америка.
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