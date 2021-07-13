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Лапорта рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту Месси

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Футбол Примерa (Испания)
07:54
Лапорта рассказал, как продвигаются переговоры по новому контракту Месси
Лионель Месси / Фото: Twitter

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, как подвигается процесс продления контракта с форвардом команды Лионелем Месси. Слова футбольного чиновника приводит Джанлука ди Марцио в своем Twitter.

«Процесс продления контракта Месси продвигается хорошо»

Ранее сообщалось, что Месси подпишет новый контракт с «Барселоной» после завершения Копа Америка.

Петр Приходько
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Теги

Барселона (футбол) Лионель Месси

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