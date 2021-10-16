Лапорта: «Сейчас нам нужны футболисты, которые сделают состав более конкурентоспособным»

Жоан Лапорта / фото - blaugranagram.com

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о принципах, на которых будет основана работа клуба над трансферами.

Жоана цитирует ресурс Diario Sport:

Наша модель, помимо игровой системы, которая является неотъемлемой для «Барсы», основана на игроках, выросших в академии. Так было всегда, и я продолжу этот путь. Это важно для жизнеспособности клуба и экономической стабильности. Бывают моменты, когда нужно больше или меньше новичков. Сейчас нам нужны футболисты, которые сделают состав более конкурентоспособным.

Если мы кого-то подпишем, то кто-то уйдет. Команда должна быть сбалансированной с точки зрения цифр. Мы должны остановить работу и сомкнуть ряды, чтобы этот сезон стал успешным.

Мы сконцентрированы на том, чтобы получить очень конкурентоспособную команду. У нас будут эталонные игроки, которые вернут радость и ощущение того, что у нас очень сильная команда. Но мы [в академии] создаем игроков мирового уровня, и мы должны к этому вернуться.

Мы всегда будем применять спортивную логику – трансферов ради трансферов не будет, хотя это и было в «Барсе» в недавнем прошлом. Экономическая логика тоже будет присутствовать. Когда экономическая логика благоразумия и ответственности теряется, возникает ситуация, когда клуб подвергается риску.

Из-за престижа, имиджа и опыта мы можем заполучить лучших в мире. Нет ни одного агента, который не пытался бы предложить своего известного клиента «Барсе». Будем ли мы бороться за лучших? Мы находимся в стадии перестройки. Когда люди видят, что «Барсе» дали кредит на 600 миллионов, то говорят, что клуб жив и надежен. Посмотрим, все будет зависеть от многих факторов».