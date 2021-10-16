Лапорта: «Суперлига жива, она сможет заменить Лигу чемпионов»

Жоан Лапорта / фото - barcablaugranes.com

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что идея о создании европейской Суперлиги жива.

Жоана цитирует ресурс Diario Sport:

Чтобы это произошло, турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нем участвуют. Кроме того, турнир должен быть открытым – в нем команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе. Стоит отметить, что мы не закрываем дверь и для UEFA, хотя с самого начала они действовали агрессивно.

В UEFA увидели, что Лига чемпионов под угрозой, что Суперлига – турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с UEFA».