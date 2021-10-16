Лапорта: «Мой худший момент в «Барсе» – уход Месси. Лучший – кредит на 595 млн евро»
Лапорта: «Суперлига жива, она сможет заменить Лигу чемпионов»
Президент «Барселоны» заявил, что идея о создании европейского турнира развивается
16 октября 07:55
Жоан Лапорта / фото - barcablaugranes.com
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что идея о создании европейской Суперлиги жива.
Жоана цитирует ресурс Diario Sport:
«Проект не завершен. Напротив, он жив. Мы ведем диалог с разными людьми из мира футбола, они работают над этой идеей. «Юве», «Реал» и «Барселона» участвуют, мы продолжаем побеждать в судах. Мы работаем над тем, чтобы турнир стал более привлекательным.
Чтобы это произошло, турнир должен быть более привлекательным для клубов, которые в нем участвуют. Кроме того, турнир должен быть открытым – в нем команды должны вылетать и зарабатывать повышение в классе. Стоит отметить, что мы не закрываем дверь и для UEFA, хотя с самого начала они действовали агрессивно.
В UEFA увидели, что Лига чемпионов под угрозой, что Суперлига – турнир, который сможет заменить Лигу чемпионов. Но это, скорее, возможно не через войну, а через диалог с UEFA».
Жоан Лапорта подвел промежуточные итоги своей работы в качестве президента «Барселоны».
Комментарии 0