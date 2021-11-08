Хави: «Я пришел в «Барселону» подготовленным. Мы не будем придумывать оправданий»
Лапорта: «У «Барселоны» нет проблем с ФФП, Ла Лига выдумывает что-то»
Президент уверил, что в финансовом плане у клуба все хорошо
21:59
Жоан Лапорта / Фото: Twitter
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о положении финансовых дел в клубе. Его слова приводит Marca.
«Ла Лига на все смотрит через увеличительное стекло. Каждый день они выдумывают что-то новое. Они хотят провести новый аудит, им надо, чтобы мы подписывали непонятные контракты.
Если они захотят посмотреть на контракт Хави, то... Открывайте книги.
Проблем с ФФП у «Барсы» быть не должно. Надеемся, Ла Лига тоже так думает».
Напомним, сегодня «Барселона» презентовала общественности нового главного тренера – Хави.
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