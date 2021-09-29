Лапорта: «У «Барселоны» уникальный игровой стиль»

Жоан Лапорта / фото - marca.com

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем команды.

Лапорта цитирует портал Marca:

Этот стиль уникален и узнаваем, никто в мире так не играет. И если мы сможем его совместить с эффективными спортивными приемами, то выйдем на другой уровень. Тогда мы будем непобедимы».