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Лапорта: «У «Барселоны» уникальный игровой стиль»
Президент каталонского клуба высказался о будущем команды
29 сентября 22:25
Жоан Лапорта / фото - marca.com
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем команды.
Лапорта цитирует портал Marca:
«Наше будущее связано с нашей академией. Также важен наш игровой стиль.
Этот стиль уникален и узнаваем, никто в мире так не играет. И если мы сможем его совместить с эффективными спортивными приемами, то выйдем на другой уровень. Тогда мы будем непобедимы».
Жоан Лапорта высказался перед матчем группового этапа Лиги чемпионов «Барселоны» против «Бенфики».
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