«Ласкаво просимо у цей світ, козаче!» Игрок сборной Украины стал отцом в 4 раз
Радостное событие произошло в семье Сергея Сидорчука
Сергей Сидорчук с супругой
Супруга капитана киевского «Динамо» Сергея Сидорчука – Анна, 23-го марта родила футболисту сына, о чем стало известно из соцсетей. Отметим, что для семьи полузащитника сборной Украины – это уже четвертый ребенок.
Ранее XSPORT.ua огласил сумму, которую удалось собрать экс-невесте Владимира Кличко – американской актрисе Хайден Панеттьери в помощь украинцам на передовой.
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