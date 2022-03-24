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«Ласкаво просимо у цей світ, козаче!» Игрок сборной Украины стал отцом в 4 раз

Радостное событие произошло в семье Сергея Сидорчука
Футбол В Украине
24 марта 09:26
«Ласкаво просимо у цей світ, козаче!» Игрок сборной Украины стал отцом в 4 раз
Сергей Сидорчук с супругой

Супруга капитана киевского «Динамо» Сергея Сидорчука – Анна, 23-го марта родила футболисту сына, о чем стало известно из соцсетей. Отметим, что для семьи полузащитника сборной Украины – это уже четвертый ребенок.

   

Ранее XSPORT.ua огласил сумму, которую удалось собрать экс-невесте Владимира Кличко – американской актрисе Хайден Панеттьери в помощь украинцам на передовой.

Источник: XSPORT
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Сергей Сидорчук Динамо Киев

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