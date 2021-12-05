«Лацио» догнал «Рому» в таблице, в меньшинстве справившись с «Сампдорией»
В матче 16-го тура Серии А «Сампдория» на своем поле принимала «Лацио».
Уже на 7-й минуте хавбек гостей Сергей Милинкович-Савич открыл счет во встрече.
Вскоре свое слово сказал и Чиро Иммобиле. Итальянец дублем довел счет до разгромного, а также догнал Душана Влаховича на вершине списка бомбардиров Серии А.
На 67-й минуте Милинкович-Савич оставил свою команду в меньшинстве, но хозяева не смогли полноценно воспользоваться численным преимуществом.
Лишь на 89-й минуте Габбьядини оформил в ворота «орлов» гол престижа.
Подопечные Сарри благодаря победе догнали в таблице Серии А «Рому», которая ранее оступилась в игре с «Интером».
Серия А, 16-й тур
«Сампдория» – «Лацио» 0:3
Голы: Милинкович-Савич, 7, Иммобиле, 13, 37.
«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски (Йосида, 57), Феррари (Дрэгушин, 46), Шабо, Ауджелло, Кандрева (Чьерво, 85), Верре (Адриен Силва, 46), Экдаль, Торсбю, Куальярелла (Капуто, 46), Габбьядини.
«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 64), Милинкович-Савич, Башич, Дзакканьи (Ладзари, 78), Педро (Фелипе Андерсон, 64), Иммобиле (Мурики, 46).
Предупреждения: Кандрева (14), Берешиньски (38), Куальярелла (39), Милинкович-Савич (67), Адриен Силва (80), Мурики (88).
Удаление: Милинкович-Савич (67).
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