«Лацио» назначит тренером Михайловича или Сарри

Индзаги возглавит «Интер»

Синиша Михайлович / Фото: CalcioNews24

«Лацио» определился с заменой главному тренеру Симоне Индзаги.

Римляне рассматривают Маурицио Сарри и наставника «Болоньи» Синишу Михайловича. При этом, серб обойдется клуб дешевле.

Как утверждает gianlucadimarzio, с Сарри уже провели переговоры, но тренер хочет серьезную зарплату. А вот Михайлович уже согласился возглавить «Лацио».

Также команда интересуется Лукой Готти из «Удинезе» и Винченцо Итальяно из «Специи».

Индзаги возглавит «Интер».