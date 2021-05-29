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«Лацио» назначит тренером Михайловича или Сарри

Индзаги возглавит «Интер»
Футбол Серия А (Италия)
29 мая 22:50
«Лацио» назначит тренером Михайловича или Сарри
Синиша Михайлович / Фото: CalcioNews24

«Лацио» определился с заменой главному тренеру Симоне Индзаги.

Римляне рассматривают Маурицио Сарри и наставника «Болоньи» Синишу Михайловича. При этом, серб обойдется клуб дешевле.

Как утверждает gianlucadimarzio, с Сарри уже провели переговоры, но тренер хочет серьезную зарплату. А вот Михайлович уже согласился возглавить «Лацио».

Также команда интересуется Лукой Готти из «Удинезе» и Винченцо Итальяно из «Специи».

Индзаги возглавит «Интер».

Андрей Усмонов
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