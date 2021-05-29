Индзаги будет получать в «Интере» вдвое больше, чем в «Лацио»
«Лацио» назначит тренером Михайловича или Сарри
Индзаги возглавит «Интер»
29 мая 22:50
Синиша Михайлович / Фото: CalcioNews24
«Лацио» определился с заменой главному тренеру Симоне Индзаги.
Римляне рассматривают Маурицио Сарри и наставника «Болоньи» Синишу Михайловича. При этом, серб обойдется клуб дешевле.
Как утверждает gianlucadimarzio, с Сарри уже провели переговоры, но тренер хочет серьезную зарплату. А вот Михайлович уже согласился возглавить «Лацио».
Также команда интересуется Лукой Готти из «Удинезе» и Винченцо Итальяно из «Специи».
Индзаги возглавит «Интер».
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