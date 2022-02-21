«Лацио» не смог дожать «Удинезе»

Команды сыграли вничью

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

«Удинезе» в домашнем матче 26 тура Серии А сыграл вничью с «Лацио».

Команды отметились забитыми голами в первом тайме. Деулофеу открыл счет на 5-й минуте, но Фелипе Андресон сравнял его перед перерывом.

Вырвать победу ни одной из команд не удалось, хотя гости были ближе к голу.

Серия А. 26-й тур:

«Удинезе» – «Лацио» 1:1

Голы: Деулофеу, 5 – Андерсон, 45

«Удинезе»: Сильвестри, Соппи (Зегелар, 62), Мари, Родриго Бекао, Перес, Молина, Арслан (Перейра, 63), Уолас, Макенго, Деулофеу (Саксесс, 73), Бету.

«Лацио»: Стракоша, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай, Катальди, Милинкович-Савич, Башич (Андерсон, 78), Дзакканьи, Педро (Жоване Кабрал, 23), Фелипе Андерсон.