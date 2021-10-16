«Лацио» отомстил Индзаги за уход из команды, обыграв его «Интер»

«Нерадзурри» открыли счет, но получили три мяча в ответ

Фото - Интер Милан

В восьмом туре итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах добыл волевую победу над «Интером».

Этот матч был весьма принципиальным для нынешнего главного тренера гостей и бывшего наставника хозяев Симоне Индзаги. Он выдался насыщенным на эмоции, которые вылились в обилие предупреждений.

Также команды обменялись реализованными пенальти. Сначала забил Перишич, а уже во втором тайме – Иммобиле. А подарили победу для своей команды Фелипе Андерсон и Милинкович-Савич.

«Лацио» сократил отставание от «Интера» в турнирной таблице до трех очков. «Милан» и «Наполи» могут оторваться от «нерадзурри».

Серия А, 8 тур

«Лацио» – «Интер» 3:1

Голы: Иммобиле, 64, (пен.), Фелипе Андерсон, 81, Милинкович-Савич, 90+1 – Перишич, 12 (пен.)

«Лацио»: Рейна, Марушич, Габаррон, Луис Фелипе, Хюсай (Ладзари, 66), Лейва (Катальди, 85), Милинкович-Савич, Башич (Луис Альберто, 66), Педро (Дзакканьи, 75), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Акпа-Акпро, 86).

«Интер»: Ханданович, Дармиан, де Врей, Шкриньяр, Бастони (Думфрис, 67), Димарко, Перишич (Корреа, 67), Брозович, Гальярдини (Весино, 67), Барелла (Чалханоглу, 86), Джеко (Мартинес, 76).

Предупреждения: Башич, Фелипе Андерсон, Милинкович-Савич – Гальярдини, Бастони, Мартинес, Думфрис, Корреа, Дармиан