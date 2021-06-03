Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

«Лацио» предложит Сарри двухлетний контракт

Итальянский клуб нашел замену для Индзаги
Футбол Серия А (Италия)
08:07
«Лацио» предложит Сарри двухлетний контракт
Маурицио Сарри / фото - FootBoom

Президент «Лацио» Клаудио Лотито предложит Маурицио Сарри двухлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро в год, сообщает журналист Nicolo Schira.

Также в контракте будут включены бонусы в размере полумиллиона евро за выход в Лигу Чемпионов, а также, функция автоматического продления контракта еще на год.

«Лацио» желает как можно быстрее обзавестись новым тренером, что бы можно было уже начинать подготовку к следующему сезону.

Ранее клуб покинул наставник Симоне Индзаги, который принял предложение возглавить чемпионов Италии «Интер». С Индзаги команда финишировала на шестом месте Серии А.

Последним местом работы Сарри числиться туринский «Ювентус», откуда специалист был уволен прошлым летом. При 62-летнем итальянце «зебры» взяли чемпионат Италии, но руководству этого было недостаточно, и Маурицио попросили покинуть клуб.

Напомним, «Ювентус» полностью рассчитался с Сарри.

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Лацио Маурицио Сарри Ювентус Симоне Индзаги

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

«Ювентус» рассчитался с Сарри
«Ювентус» рассчитался с Сарри
Футбол Серия А (Италия)
1 июня 08:10
Сарри может возглавить итальянский клуб
Сарри может возглавить итальянский клуб
Футбол Серия А (Италия)
31 мая 09:48
«Лацио» назначит тренером Михайловича или Сарри
«Лацио» назначит тренером Михайловича или Сарри
Футбол Серия А (Италия)
29 мая 22:50
Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»
Президент «Лацио»: «Индзаги согласился на новый контракт, а через сутки передумал»
Футбол Серия А (Италия)
28 мая 07:15
В «Лацио» подтвердили уход Индзаги
В «Лацио» подтвердили уход Индзаги
Футбол Серия А (Италия)
27 мая 22:14
Симоне Индзаги договорился с «Интером». Сделка будет заключена в ближайшее время
Симоне Индзаги договорился с «Интером». Сделка будет заключена в ближайшее время
Футбол Серия А (Италия)
27 мая 21:27

Новости: Футбол

Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Конте намекнул, что готов поработать в «Тоттенхэме»
Премьер-Лига (Англия)
11:14
Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Экс-тренер сборной Украины: «В матче с Северной Ирландией особенно нужно бояться стандартов»
Сборные
11:05
Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд
Гризманн провел 47-й матч подряд в составе сборной Франции, обновив исторический рекорд
Сборные
10:55
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Переговоры «Шахтера» и «Бенфики» по Педриньо зашли в тупик
Украинская Премьер-лига
10:50
Бэйл может остаться в «Реале»
Бэйл может остаться в «Реале»
Примерa (Испания)
10:40
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Льорис провел юбилейную 100-ю игру в качестве капитана сборной Франции
Сборные
10:33
Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Трубин: «Первый хейт! Наверное, с каждым футболистом сборной это случается»
Сборная Украины
10:27
Трент рискует пропустить Евро
Трент рискует пропустить Евро
Сборные
10:20
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
Анчелотти был во главе «Реала» во время важнейшего матча команды в истории. Посмотрите на этот мощнейший состав
Лига чемпионов UEFA
10:15
Все новости

Популярные новости

Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 19:31
9
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Большой шкаф громко упал. Бывший самый сильный человек планеты побывал в нокдауне во время выставочного боя
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 20:14
1
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
«Знаете, какой грохот был?» Российский боксер рассказал, как Валуева вырубили во время спарринга
Бокс Профессиональный бокс
30 мая 12:58
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
«Я собираюсь убрать эту глупую ухмылку с твоего тупого лица». Шеннон Бригс обратился к Владимиру Кличко
Бокс Профессиональный бокс
29 мая 08:46
3
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Ярославский: «Пока я буду восстанавливать за свои деньги не принадлежащую мне инфраструктуру клуба»
Футбол В Украине
27 мая 08:49
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Экс-тренер Кличко: «Когда я говорил, что Володя проигрывает Фьюри, рядом плакали люди»
Бокс Профессиональный бокс
28 мая 12:29
Все новости