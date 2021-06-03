«Лацио» предложит Сарри двухлетний контракт

Итальянский клуб нашел замену для Индзаги

Маурицио Сарри / фото - FootBoom

Президент «Лацио» Клаудио Лотито предложит Маурицио Сарри двухлетний контракт с зарплатой в три миллиона евро в год, сообщает журналист Nicolo Schira.

Также в контракте будут включены бонусы в размере полумиллиона евро за выход в Лигу Чемпионов, а также, функция автоматического продления контракта еще на год.

«Лацио» желает как можно быстрее обзавестись новым тренером, что бы можно было уже начинать подготовку к следующему сезону.

Ранее клуб покинул наставник Симоне Индзаги, который принял предложение возглавить чемпионов Италии «Интер». С Индзаги команда финишировала на шестом месте Серии А.

Последним местом работы Сарри числиться туринский «Ювентус», откуда специалист был уволен прошлым летом. При 62-летнем итальянце «зебры» взяли чемпионат Италии, но руководству этого было недостаточно, и Маурицио попросили покинуть клуб.

Напомним, «Ювентус» полностью рассчитался с Сарри.