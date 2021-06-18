«Лацио» продлил контракт с ветераном

Раду останется в команде

Фото: Sky Sport Italia

«Лацио» продлил контракт с защитником Штефаном Раду.

Стороны оформили новый контракт на один год, сообщает Sky Sport Italia. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца июня.

У игрока было предложение от «Интера». Его хотел видеть экс-тренер римлян Симоне Индзаги. Впрочем, румынский защитник от перехода отказался.

34-летний Раду играет за «Лацио» с 2007-го года.