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«Лацио» продлил контракт с ветераном
Раду останется в команде
16:12
Фото: Sky Sport Italia
«Лацио» продлил контракт с защитником Штефаном Раду.
Стороны оформили новый контракт на один год, сообщает Sky Sport Italia. Предыдущее соглашение было рассчитано до конца июня.
У игрока было предложение от «Интера». Его хотел видеть экс-тренер римлян Симоне Индзаги. Впрочем, румынский защитник от перехода отказался.
34-летний Раду играет за «Лацио» с 2007-го года.
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