Жоржиньо: «Переживал, когда слышал, что оказался в «Челси» только из-за Сарри»
«Лацио» продлит контракт с Сарри
Итальянский специалист возглавил римлян в летнее межсезонье
10:41
Маурицио Сарри / Фото - TwitterРимский «Лацио» находится на стадии продвинутых переговоров о продлении соглашения с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом в Twitter сообщает Никколо Скира.
Стороны очень близки к заключению нового контракта до 2025 года.
На следующей неделе Сарри и руководство клуба проведут встречу, где постараются завершить сделку.
62-летний специалист возглавил «Лацио» в летнее межсезонье. Под его руководством команда занимает 6-е место в чемпионате Италии, набрав 18 очков в 11 матчах, а также идет второй в группе E Лиги Европы, где также выступает московский «Локомотив».
А тем временем Чиро Иммобиле установил новое достижение по числу забитых голов за итальянский клуб.
Комментарии 0