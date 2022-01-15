«Лацио» разгромил «Салернитану» с дублем Иммобиле

Римляне победили впервые за три матча

Фото: SS Lazio

«Лацио» в матче 22 тура Серии А на выезде обыграл «Салернитану».

Уже к 10-й минуте римляне вели в два мяча: дубль оформил Иммобиле. Впрочем, сделать хет-трик ему не удалось. Во втором тайме «Лацио» сумел забить третий мяч благодаря Лаццари и оформить разгромную победу.

Это первая победа «орлов» за три матча.

Серия А. 22-й тур:

«Салернитана» – «Лацио» 0:3

Голы: Иммобиле, 7, 10, Лаццари, 66

«Салернитана»: Белец, Весели, Делли Карри, Моток, Раньери (Перроне, 76), Кешрида, Оби (Руджери, 66), Ди Таккьо, Скьявоне, Бонаццоли, Гондо (Вергани, 82).

«Лацио»: Стракоша, Хюсай, Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 83), Марушич (Ладзари, 59), Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Дзакканьи (Ромеро, 83), Педро (Фелипе Андерсон, 40), Иммобиле.