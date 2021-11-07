«Лацио» разгромил «Салернитану», вплотную приблизившись к «Аталанте» Малиновского

От зоны ЛЧ римлян отделяет лишь одно очко

фото - SSC Lazio

В матче 12-го тура Серии А «Лацио» на своем поле принимал «Салернитану».

Уже на 31-й минуте форвард хозяев Чиро Иммобиле открыл счет, а спустя несколько минут Педро удвоил преимущество столичной команды. Точку в матче поставил Луис Альберто, забивший третий мяч «орлов» на 69-й минуте.

Победа помогла подопечным Сарри подняться на 5-е место в Серии А. От находящейся на 4-й строчке «Аталанты» их отделяет лишь одно очко.

Таблица итальянского первенства.

Серия А, 12-й тур

«Лацио» – «Салернитана» 3:0

Голы: Иммобиле, 31, Педро, 36, Альберто, 69.

«Лацио»: Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 73), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 78), Милинкович-Савич (Башич, 78), Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон (Дзакканьи, 86).

«Салернитана»: Белец, Дзортеа (Весели, 79), Страннберг, Дьомбер, Раньери, Рибери, Оби (Кулибали, 63), Ди Таккьо, Скьявоне (Кешрида, 79), Нванкво (Джурич, 46), Бонаццоли (Гондо, 63).

Предупреждения: Дьомбер (9), Катальди (11), Оби (55).