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«Лацио» – «Удинезе»: смелый прогноз на матч

«Орлы» попытаются решить исход встречи уже в первом тайме
Футбол Прогнозы
12:30
«Лацио» – «Удинезе»: смелый прогноз на матч Прогноз

«Лацио» проиграл два предыдущих матча с общим счетом 0:6. Крайне неприятная ситуация для Маурицио Сарри и его подопечных. Тем не менее, все можно исправить и домашняя встреча с «Удинезе» – подходящая возможность.

Ожидаю, что «орлы» намерено отдадут мяч «Удине», а сами попытаются сыграть в комфортный для себя футбол, построенный на быстрых контратаках. Уже в первом тайме можно ожидать россыпь голевых моментов у ворот гостей, главное, чтобы Чиро Иммобиле их реализовывал.

«Лацио» здорово играет дома против середняков и аутсайдеров Серии А и нет предпосылок, что матч с «Удинезе» пойдет по другому сценарию. Поэтому прогноз на встречу «Лацио» – «Удинезе»: победа «Лацио» в первом тайме.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 16 побед, 1 возврат, 22 поражения.

Автор: Мальчишка с гитарой

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