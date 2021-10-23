«Лацио» в домашних стенах расписал мировую с «Марселем»
«Лацио» установил ценник на своего лидера
Испанец готов сменить клуб
16:27
Фото: Sky Sports
«Лацио» готов продать полузащитника Луиса Альберто.
Испанец почти не проходит в состав команды на матчи. Тренер римлян Маурицио Сарри предпочитает использовать других игроков.
Более того, Луис не вписывается в схему Сарри. Полузащитник намерен сменить клуб, отыграв в этом сезоне 11 матчей и сделав четыре ассиста, сообщает Calciomercato.
В приобретении 29-летнего игрока заинтересованы «Интер» и «Милан». «Лацио» потребует за него не менее 50 миллионов евро.
Недавно «Лацио» выиграл римское дерби.
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