«Лацио» установил ценник на своего лидера

Испанец готов сменить клуб

Фото: Sky Sports

«Лацио» готов продать полузащитника Луиса Альберто.

Испанец почти не проходит в состав команды на матчи. Тренер римлян Маурицио Сарри предпочитает использовать других игроков.

Более того, Луис не вписывается в схему Сарри. Полузащитник намерен сменить клуб, отыграв в этом сезоне 11 матчей и сделав четыре ассиста, сообщает Calciomercato.

В приобретении 29-летнего игрока заинтересованы «Интер» и «Милан». «Лацио» потребует за него не менее 50 миллионов евро.

Недавно «Лацио» выиграл римское дерби.