Издевательство года. После победы над «Интером» защитник «Лацио» запрыгнул на плечи игроку соперника
«Лацио» в домашних стенах расписал мировую с «Марселем»
Римляне не смогли укрепить лидерство в квартете Е
21:58
«Лацио» – «Марсель» / Фото - 24hfootnews.comИтальянский «Лацио» дома сыграл в нулевую ничью с «Марселем» в рамках 3-го тура группового раунда Лиги Европы.
«Лацио» и «Марсель» представляют группу E, куда также попали московский «Локомотив» и «Галатасарай». На данный момент турнирную таблицу квартета с четырьмя очками возглавляет «Лацио». «Марсель» – третий, московский «Локомотив» с одним очком занимает последнее место в группе.
Лига Европы. Группа Е. 3-й тур
«Лацио» – «Марсель» 0:0
«Лацио»: Стракоша, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Катальди (Лейва, 77), Милинкович-Савич (Акпа-Акпро, 56), Башич (Луис Альберто, 57), Ладзари, Дзакканьи (Моро, 77), Иммобиле, Фелипе Андерсон (Педро, 56)
«Марсель»: Лопес, Чалета-Цар, Салиба, Луан Перес, Лирола (Дьенг, 61), Камара, Пайет, Ундер, Гендузи (Гуйе, 73), Ронжье (Балерди, 85), Милик (Жерсон, 73)
Предупреждения: Пайет, Камара, Ронжье
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