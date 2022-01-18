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«Лацио» в дополнительное время дожал «Удинезе»

Иммобиле забил на первой минуте второго экстратайма
Футбол В Европе
18 января 21:19
«Лацио» в дополнительное время дожал «Удинезе»
Фото - Лацио

В 1/8 финала Кубка Италии «Лацио» на своем поле не без труда переиграл «Удинезе».

«Орлы» больше владели мячом. Однако соперник не уступал в количестве созданных моментов. Игра закономерно перешла в дополнительное время.

Там исполнительское мастерство взяло свое. На первой минуте второго экстратайма шансом воспользовался Иммобиле.

«Лацио» вышел в четвертьфинал турнира. Соперником команды станет «Милан».

Кубок Италии, 1/8 финала

«Лацио» – «Удинезе» 1:0 (основное время – 0:0)

Гол: Иммобиле, 106

«Лацио»: Рейна, Габаррон (Вавро, 115), Луис Фелипе, Марушич (Хюсай, 80), Лейва (Катальди, 46), Луис Альберто, Милинкович-Савич, Ладзари, Дзакканьи (Моро, 46), Фелипе Андерсон (Ромеро, 103), Мурики (Иммобиле, 71).

«Удинезе»: Сильвестри, Соппи, Зегелар, Родриго Бекао, Перес (Нюйтинк, 108), Удоджи, Яяло (Арслан, 77), Уолас (Макенго, 90), Самарджич, Пуссетто (Несторовски, 108), Саксесс (Бету, 67).

Предупреждения: Луис Фелипе, Габаррон, Катальди, Фелипе Андерсон, Хюсай, Моро – Родриго Бекао, Зегелар, Пуссетто, Перес, Соппи, Арслан
Сергей Стаднюк
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Лацио Удинезе Кубок Италии

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