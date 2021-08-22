«Лацио» выиграл первый матч под руководством Сарри
«Лацио» в матче 1 тура Серии А на выезде уверенно обыграло «Эмполи».
Команды обменялись быстрыми голами, но дальше забивали лишь римляне. Кроме Милинковича-Савича отличились также Лаццари и Иммобиле.
Это первая победа «Лацио» под руководством Маурицио Сарри.
Серия А. 1-й тур:
«Эмполи» – «Лацио» 3:1
Голы: Бандинелли, 4 – Милинкович-Савич, 6, Лаццари, 31, Иммобиле, 41 (пен.)
«Эмполи»: Викарио, Стоянович (Фьямоцци, 83), Романьоли, Исмайли, Маркицца, Хаас (Журковски, 76), Бандинелли (Хендерсон, 70), Байрами, Риччи, Манкузо (Ла Мантия, 82), Кутроне (Крочата, 76).
«Лацио»: Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва (Эскаланте, 82), Акпа-Акпро (Луис Альберто, 46), Милинкович-Савич (Андерсон, 70), Ладзари, Педро (Моро, 60), Иммобиле (Мурики, 82), Фелипе Андерсон.
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