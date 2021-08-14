Лаутаро и Санчес пропустят товарищеский матч с «Динамо»

Нападающие «Интера» залечивают повреждения

Лаутаро Мартинес / фото - Sempreinter

Нападающие «Интера» Лаутаро Мартинес и Алексис Санчес пропустят товарищеский матч против киевского «Динамо», сообщает портал InterNews24.

По информации источника, у обоих футболистов повреждения, и они готовятся к старту чемпионата Италии по индивидуальной программе.

Их место в стартовом составе займут Мартин Сатриано и Андреа Пинамонти.

Следите за товарищеским матчем «Интер» – «Динамо» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – в воскресенье, 14 августа, в 19.30.

Напомним, «Динамо» отдаст Супрягу в аренду «Сампдории» лишь при одном условии.