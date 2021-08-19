Лавриненко: «Где-то и удача помогла нам увезти одно очко с «Динамо»

Фото: ФК Ингулец

Тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнением пресс-службе клуба о ничьей с «Динамо» (1:1) в 4-м туре УПЛ.

Где-то и удача помогла нам увезти сегодня одно очко. Оно для нас первое в нынешнем чемпионате, и тем более ценное. Мы остались довольны отношением ребят – отсюда, наверное, и результат».

Ощутили ли вы недооценку со стороны «Динамо»?

Не скажу, что сегодня на нашей стороне не было удачи. В частности, удачно сыграл Шуст, выручил нас в двух моментах. Но это его работа, он опытный вратарь и очень качественно отыграл сегодня на линии. В том числе благодаря этому мы получили положительный результат».

Если бы мы раньше пропустили гол, то соперник почувствовал бы уверенность и мог бы довести дело до крупного счета. Но этого не произошло, и мы постепенно адаптировались к скоростям, которые предложило нам «Динамо», навязали им свою контригру, прессинговали, много огрызались, могли забить и второй мяч.

Предложило ли «Динамо» что-то неожиданное в своей игре?

В начале сезона ваша команда, можно сказать, страдала, не могла набрать очки. Сегодня на матче присутствовал президент «Ингульца». Готовит ли он премиальные после ничьей?

Я бы не сказал, что мы страдали в стартовых играх. Мы переживали из-за того, что не могли набрать очки. Но мы только строим новую команду, и в календаре нам попались лидеры чемпионата – никому не пожелаешь такого графика. Так сложилось, что через эти игры мы строим коллектив.

У нас 9 новых футболистов в составе – это много. Нужно время, чтобы они поняли нашу идею, изучили друг друга.

С президентом я пока не общался, но думаю, что он будет доволен. Ведь отобрать очки в Киеве у «Динамо» удается немногим командам. И если нам это удалось, он, как президент, должен быть этим доволен. Но, думаю, не только результатом, но и отношением ребят.

У нас нет суперзвезд, ярких индивидуальностей, мы играем командой. У нас есть старание, бойцовский характер. Даже в тех матчах, в которых мы проиграли, старались навязать свою игру – и «Шахтеру», и «Десне». Что касается премиальных, то о них пока не знаю».