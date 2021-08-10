Лавриненко: «Игра с «Десной» была ближе к ничейной, но сказался класс игроков»

Сергей Лавриненко / Фото: facebook.com/FCInhulets

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко в эфире телеканала «Футбол» поделился впечатлениями от матча 3-го тура УПЛ против «Десны» (0:2):



Мы, сколько смогли, давали сопротивление. Если взять сегодняшнюю игру и сравнить с предыдущими, то мы прибавляем. Команда новая, команда строится и для того, чтобы брать очки в таких играх – нужно забивать голы. Забили мы какой-либо из моментов, наверное, было бы легче, а так класс игроков сказался и сегодня «Десна» – победитель.

Никого выделять не буду – результат негативный. Команда проиграла, несмотря на то, что мы пытались играть в футбол. Мы понимали, что если мы будем сидеть в глухой обороне, то «Десна» нас переиграет. Мы старались высоко встречать, прессинговать. По сути дела, не могу сказать, что у «Десны» было большое преимущество. У нас были хорошие моменты, когда мы могли забивать.

Игра была ближе к ничейной, но класс игроков сказался. Возможно, в концовке нам не хватило терпения или опыта. Мы пропустили первый мяч, а второй это уже следствие того, что мы пошли большими силами вперед – там уже не было разницы 1:0 или 2:0 – за это очков больше не дают.

Когда ждать результат? Мы к каждой игре настраиваемся, но объективно смотрим на картину. «Шахтер», «Динамо», «Заря» – это команды, которые ведут борьбу за еврокубки, поэтому такой команде еще рановато бороться с такими соперниками.

Календарь мы не выбираем и с каждой игрой мы становимся все сильнее и сильнее. Дай Бог придут те игры, где нам будет нужно брать очки с командами более равными к нам. Надеюсь там мы возьмем свои очки.

Усиление? Мы бы однозначно хотели, но не все зависит от нас. Если будут игроки, которые хотят усилить нас, то мы обязательно примем их в команду и подпишем контракт. Но если будут такие, что им нужно готовиться месяц или два, то мы останемся в таком же составе.