Лавриненко: «Ингулец» контролировал игру. Но легкой победа не была»

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Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0), которая стала второй подряд для команды в УПЛ.

Изучали соперника, понимали, что «Мариуполь» – команда очень молодая и очень быстрая. Если бы мы дали больше пространства, много времени, было очень сложно. Ребята выполнили установку - высоко встречали, прессинговали, не давали сопернику сыграть в лучший футбол.

У нас много чего получилось именно в оборонительных действиях. Шарай сделал свою работу. Герои – вся команда. Что касается травмы Ситало, то сложно сказать. Там был удар по ахиллу. Врач сказал, что лучше все-таки поберечь игрока и сделать замену. Но удачно вышел Майкл, забил мяч, выполнил ту работу, которую от него требовали».