Лавриненко: «Ингулец» контролировал игру. Но легкой победа не была»
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал победу над «Мариуполем» (3:0), которая стала второй подряд для команды в УПЛ.
«Мы играем ради болельщиков, и секрет успеха прост – работа и еще раз работа. Мы довольны победой, довольны, что все так сложилось. В принципе, контролировали игру. Однако легкой эта победа для нас не была.
Изучали соперника, понимали, что «Мариуполь» – команда очень молодая и очень быстрая. Если бы мы дали больше пространства, много времени, было очень сложно. Ребята выполнили установку - высоко встречали, прессинговали, не давали сопернику сыграть в лучший футбол.
У нас много чего получилось именно в оборонительных действиях. Шарай сделал свою работу. Герои – вся команда. Что касается травмы Ситало, то сложно сказать. Там был удар по ахиллу. Врач сказал, что лучше все-таки поберечь игрока и сделать замену. Но удачно вышел Майкл, забил мяч, выполнил ту работу, которую от него требовали».
«Ингулец» занимает 8-е место в УПЛ.
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