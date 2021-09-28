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Лавриненко: «Ингулец» точно не заслуживал поражения»
Тренер – о ничьей с «Черноморцем»
28 сентября 08:28
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с «Черноморцем» (1:1) в 9-м туре УПЛ.
«Я думаю, что для болельщиков игра получилась достаточно интересной. Много было создано моментов с обоих сторон. Особенно концовка матча была такая - без середины поля, атака на атаку.
Мы точно не заслуживали поражения. Если говорить, кто больше заслужил очки в этом матче. И мы и «Черноморец» много отдали сил в этом матче. С нашей стороны реализация была невысокой, Слава Богу, что увозим одно очко. Могли проиграть, могли выиграть. Во втором моменте были хорошие шансы, к сожалению, Ситало не реализовал свои моменты.
Своих ребят мне упрекнуть не в чем - было желание, самоотдача, стремление спасти игру, бежать все время вперед, страсть и эмоции были на высоком уровне».
«Ингулец» идет 12-м в таблице УПЛ.
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