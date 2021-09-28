Лавриненко: «Ингулец» точно не заслуживал поражения»

Фото: ФК Ингулец

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко прокомментировал ничью с «Черноморцем» (1:1) в 9-м туре УПЛ.

Мы точно не заслуживали поражения. Если говорить, кто больше заслужил очки в этом матче. И мы и «Черноморец» много отдали сил в этом матче. С нашей стороны реализация была невысокой, Слава Богу, что увозим одно очко. Могли проиграть, могли выиграть. Во втором моменте были хорошие шансы, к сожалению, Ситало не реализовал свои моменты.

Своих ребят мне упрекнуть не в чем - было желание, самоотдача, стремление спасти игру, бежать все время вперед, страсть и эмоции были на высоком уровне».